Po veľkolepej ceste do Ameriky sa Kate s Williamom vrátili do svojej vlasti a vrhli sa do ďalších pracovných povinností. Princ a princezná z Walesu sa v Buckinghamskom paláci zúčastnili na výročnej recepcii diplomatického zboru. A ako inak, Kate na sebe únavu z náročnej cesty do USA nedala vôbec poznať, práve naopak.

Počas významnej udalosti sa všetky pohľady aj objektívy fotoaparátov upierali práve na ňu. Kate totiž počas večera zažiarila v krásnych a obtiahnutých červených šatách s vianočným motívom od návrhárky Jenny Packham, ktoré dokonale obopínali jej štíhlu postavu a ladné krivky. Tentoraz si dokonca nechala rozpustené vlasy, ktoré mala úhľadne sčesané dozadu. Elegantný účes tak dal vyniknúť jemnej tiare s lotosovým kvetom. Ako už je u Kate zvykom, šperkmi si uctila aj zosnulú kráľovnú a to v podobe brošne s jej podobizňou, ktorú mala pripnutú na srdci.

Najkrajším šperkom, ktorým však princezná prítomných očarila, bol jej široký a vľúdny úsmev, ktorým počas slávnostného večera vôbec nešetrila. Kate sa v sprievode svojho manžela správala ako skutočná princezná. Vystupovala diplomaticky, nehrbila sa a spokojne diskutovala s diplomatmi, ktorí sa na recepcii zúčastnili.

Jej správanie pritom nápadne pripomínalo vystupovanie kráľovnej Alžbety, ktorá brala svoju úlohu panovníčky nanajvýš vážne a nikdy nedávala verejne najavo svoje rozmary či únavu. Ako sa tak zdá, Kate zosnulú kráľovnú na oficiálnych udalostiach dokonale zastúpila.