Koncom augusta predviedla Jessica Alves výsledky svojho posledného zákroku, ktorý podstúpila v Azerbajdžane, aby získala „mačacie oči Belly Hadidovej “. Výsledok operácie však po mesiacoch od zákroku naháňa strach a od sexi očí Belly má pekne ďaleko. Jej oči sú po zákroku neprirodzene vytiahnuté do strán smerom hore a nepekne zdeformované.

Zdroj: instagram @jessicaalvesuk

Jessica je však podľa všetkého s výsledkom poslednej operácie nadmieru spokojná. V rozhovore v relácii This Morning vysvetlila, že napriek tomu, že jej súčasný vzhľad nie je najprirodzenejší, bol to jej konečný cieľ. „Po toľkých operáciách som dosiahla tento vzhľad. Priznávam, že to nie je najprirodzenejší vzhľad. Ale toto je konečný pohľad, toto bol konečný cieľ, bola to veľmi dlhá cesta a nemôžem byť šťastnejšia. Cítim sa na 95 % šťastná. Keď sa pozriem do zrkadla, ďakujem Bohu za svojich chirurgov, za svoju rodinu, za lekárov," uviedla v rozhovore.

To, že jej oči pôsobia skutočne desivým a nezdravým dojmom, však mediálnu celebritu a hviezdu sociálnych sietí vôbec netrápi. Fanúšikov však detailný pohľad na jej spackané oči desí. „Vyzerá ako mimozemšťan," komentoval jeden z nich.

Nie je to však posledný zákrok, ktorý Jessica podstúpila. Ku šťastiu jej chýba ešte ďalšia plastika nosa, ktorý nemá vôbec lichotivý vzhľad a dokonca jej spôsobuje zdravotné ťažkosti. „Všetko, čo teraz potrebujem, je chirurg, ktorý mi opraví upchatý nos. Chcem si opraviť nos, potom budem 100 % šťastná,“ dodala Jessica. Počas rozhovoru prezradila aj túžbu stať sa matkou a usadiť sa s dokonalým partnerom. To však nebude také jednoduché. Aj keď dnes Jessica vyzerá ako žena, v jej tele chýba ženský reprodukčný systém.