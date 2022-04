Kult Angeliky si pred vyše päťdesiatimi rokmi podmanil mnohé národy, ale veľa šťastia aktérom nepriniesol. Niekoľko hercov vrátane autora hudby ukončilo život samovraždou a s tragédiami sa museli vyrovnávať aj predstavitelia hlavných postáv. Michèle Mercierovej, ktorá stvárnila báječnú Angeliku, navyše táto postava zdecimovala sľubne sa rozbiehajúcu kariéru.

Nechcela byť nahá

Filmovačku bestselleru Anne Golonovej a jej manžela Sergea sprevádzal od začiatku veľký humbug. Dopredu sa vedelo, že na jar roku 1964 sa natočia hneď prvé dva diely naraz. S detailmi sa tvorcovia nezaoberali, s výnimkou zámku vo Versailles sa do reálnych exteriérov nevracali - nakrúcanie sústredili na zámky v Burgundsku. Ako prvej ponúkli úlohu Brigitte Bardotovej, ale odmietla. Catherine Deneuvová bola zas príliš bledá, Jane Fondová mala silný americký akcent.

Najodvážnejšia scéna: Podľa zmluvy sa Michèle Mercierová nemohla vyzliekať donaha.

Na kastingu tvorcom vyrazila dych hviezdička a známa vymetačka parížskych večierkov Michèle Mercierová. Neprekážalo ani to, že namiesto blondínky so zelenými očami im pred kamery predstúpila tmavooká a čiernovlasá južanka z Nice. Pochádzala z tamojšej bohatej rodiny a na konkurz pôvodne vôbec nechcela ísť. Keď ju požiadali o výbuch hnevu, znechutená dlhým čakaním nemusela nič hrať. Mala ešte čosi navyše - prirodzene povýšenecký výraz v tvári, vďaka ktorému ju predtým obsadzovali najmä do postáv prostitútok. Michèle tak mohla hrať samu seba, aj keď do zmluvy si dala pripísať klauzulu, že vo filme sa nikdy neukáže nahá.