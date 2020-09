Princ Harry a jeho manželka Meghan podpísali dohodu so spoločnosťou Netflix o výrobe viacerých programov. To, čo prišlo potom, však nečakali ani v najhoršom sne. Internet doslova vybuchol vtipnými kolážami.

Stanica BBC prednedávnom informovala, že Harry a Meghan budú niektoré programy tvoriť, no nevylučuje sa, že v niektorých svojich projektoch sa predstavia aj ako účinkujúci. Viacročná dohoda zahŕňa dokumentárne filmy, dokumentárne seriály i detské programy. A zatiaľ čo sú fanúšikovia páru, ktorý sa monarchii otočil chrbtom, nadšením celí bez seba, druhá polovica nad nimi len beznádejne krúti hlavami.

VIDEO: Harry a Meghan ukázali malého syna Archieho

Dvojica opustila kráľovskú rodinu tento rok a svoj odchod odôvodnila tým, že plánuje viesť nezávislejší život a financovať si ho chce sama. Manželia sa vzdali kráľovských povinností a chcú si budovať vlastnú kariéru. Pre herečku Meghan to nie je nič nové, keďže v minulosti účinkovala napríklad v seriáli Kravaťáci. No pre Harryho, ktorého celý život vychovávali ako v bavlnke a jeho život sa točil iba okolo kráľovnej, je to poriadna zmena. A ako bude vyzerať ich filmová tvorba?

O konkrétnych projektoch či seriáloch spoločnosť Netflix zatiaľ neinformovala, no popravde, ani nemusela. Britský denník Daily Mail pridal na svoju webovú stránku vtipné koláže s rôznymi námetmi na ich tvorbu. Pozrite sa, ako by vyzerali úspešné seriály, filmy či dokumnety v podaní Harryho a Meghan, čiernych oviec britskej kráľovskej rodiny!