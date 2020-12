Aj vám sa zdajú všetky pornoherečky úplne dokonalé? Je to preto, že pred samotným nakrúcaním strávia hodiny u svojej maskérky. Profesionálna maskérka Melissa Murphy bola pôvodne predavačka, no keďže ju práca nenapĺňala, rozhodla sa pre kariéru vizážistky. Jej kroky viedli do sveta pornografie a v súčasnosti sa stará o vizáž pornoherečiek.

Jej úlohou je z obyčajnej ženy spraviť takú, z ktorej padnú všetci muži na kolená. A o tom, že vo svojom odbore je skutočný profík, svedčia aj fotografie, ktoré zdieľala na sociálnej siet Instagram. Veď posúďte sami...