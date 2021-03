Youtuberka Týnuš Třešničková (25) chcela potešiť svojich fanúšikov odvážnou fotografiou, na ktorej plánovala ukázať viac zo svojho tela. V poslednej chvíli si to však rozmyslela a napriek tomu, že fotografiu hore bez zverejnila, intímne partie radšej zakamuflovala cenzúrou. "Mala som pôvodne pripravenú túto fotku, ale už to bolo asi "too much". Tak aspoň s cenzúrou storíčko," okomentovala fotku, na ktorej je takmer hore bez.

Toto sú zábery českej youtuberky Týnuš Třešničkovej. Svoje telo a tvár už neskrýva a prestala sa hanbiť aj za svoje jazvy. Zdroj: Instagram T.T.

Ešte do nedávna sa pri tom populárna youtuberka fotografovala len zahalená oblečením, aby sa fanúšikom nenaskytol pohľad na zjazvený dekolt a ruky od popálenín, ktoré si kráska pred vyše dvoma rokmi priniesla ako neželaný suvenír z dovolenky v Turecku.

Nie je to však ani prvýkrát, čo sa na internete objavili jej odvážne zábery. Pred tým, totiž, než kráska utrpela vážne popáleniny, unikli na internet jej nahé fotografie, ktoré sa šírili závratnou rýchlosťou a mnoho fanúšikov ju za to následne kritizovalo. Možno si práve na tento prešľap youtuberka spomenula a v poslednej chvíli sa tak rozhodla, že intímne partie na obdiv v plnej kráse predsa len nevystaví.