Medzi fanúšikmi si herec získal popularitu už v roku 1984 vďaka úlohe detektíva Axela Foleyho v legendárnej akčnej komédii Policajt z Beverly Hills. Práve tento filmový počin otvoril hercovi dvere k lukratívnym ponukám. Vďaka svojmu zmyslu pre humor a talentu bez problémov meniť nielen hlas, ale aj svoju vizáž ho začali obsadzovať hlavne do bláznivých komédií.

Zdroj: archív

Medzi jeho najväčšie kinové trháky tak bezpochyby patria filmy Zamilovaný profesor, Dr. Dolittle, Norbid, Zámena či Cesta do Ameriky. Herec však svoju kariéru začínal ako komik. Murphy bol vo svojich začiatkoch, počas rokov 1980 až 1984, obsadený do Saturday Night Live. Pracoval ako stand up komik a umiestnil sa v rebríčku Comedy Central 100 najlepších komikov všetkých čias na 10. mieste.

Anketa Hádali by ste hercovi 60 rokov? Nie, vyzerá mladšie 75% Áno, zmenil sa 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Napriek množstvu práce si Eddie našiel dostatok času aj na svoj súkromný život. Od roku 1993 do roku 2006 bol ženatý s Nicole Mitchell Murphyovou, po ktorej sa jeho oficiálnou partnerkou stala Paige Butcherová (42). Tá v roku 2018 porodila jeho desiate dieťa. Všetky svoje deti pritom herec splodil až s piatimi partnerkami a vzhľadom na jeho skvelú kondíciu je dosť možné, že v budúcnosti dotiahne svoje dielo do úspešného konca a bude sa môcť pochváliť „futbalovou jedenástkou“.

Prečítajte si tiež: