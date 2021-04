Prirodzenú celebritu bez akýchkoľvek kozmetických zákrokov by ste v Hollywode hľadali ako ihlu v kope sena. Za dokonalým vzhľadom celebrít, na ktoré sa chcú ich fanúšičky podobať, stojí mnohokrát nevinná kozmetická procedúra ako botox či rôzne výplne. Časom však túžba po dokonalosti môže prerásť do niečoho väčšieho - plastickej operácie. Nielen modelka Demi Moore či napríklad speváčka Madonna sú podozrievané z chirurgického zákroku, keďže od prirodzenosti majú poriadne ďaleko. Špekuláciám, čo sa týka vzhľadu, sa nevyhla ani herečka Angelina Jolie.

Plné pery, prenikavo modré oči a zvodný výraz! Aj keď samotná herečka tvrdí, že svoju tvár nikdy nezverila do rúk chirurgom, experti si myslia svoje. „Nikdy som nič také nespravila a nemyslím si, že sa na niečo také dám vôbec niekedy nahovoriť," povedala pre britský denník Daily Mail ešte v roku 2010, keď sa so špekuláciami o jej vzhľade akoby roztrhlo vrece. „Myslím si, že Angelina má štíhlejší nos. Je možné, že podstúpila jemnú operáciu nosa alebo rinoplastiku a výsledok je podľa mňa veľmi dobrý. Do budúcna by som jej však iné zákroky neodporučil, nepotrebuje to," povedal plastický chirurg Dr. Youn.

Zmenila sa vďaka tomu, že rapídne schudla?

Ďalší plastický chirurg, Dr. Evans, sa taktiež prikláňa k operácii nosa. „Určite si dala spraviť mostík nosa. S vekom však Angelina stráca aj telesnú hmotnosť a chudne, čím sa jej nos môže zmenšiť. Stopy po chirurgickom zákroku sú však viditeľné," hovorí s istotou. Angelina si údajne dáva do pier pichať aj štipku botoxu, aby ich udržala plné. Ďalšie špekulácie o jej vzhľade prišli v roku 2019, keď svet zasiahla správa o rozchode najkrajšieho páru v Hollywoode - Angeliny a Brada Pitta.

Jej ženské povestné krivky boli preč a z krásnych modrých očí akoby vyhasol život. Angelina výrazne schudla, čím jej vystúpili lícne kosti a na niektorých fotografiách to vyzeralo tak, že jej tvár je hranatejšia. "Angelina si určite dala pichnúť niekoľko jemných výplní, ktoré jej zvýraznili lícne kosti," hovorí doktorka z Beverly Hills Susan Evans. Samozrejme, to, či skutočne podstúpila plastickú operáciu, vie najlepšie ona sama. Na jednej veci sa predsa len zhodnú fanúšikovia, ako aj plastickí lekári. Angelina vyzerá na svoj vek dokonale a stále je veľkou inšpiráciou nielen pre fanúšikov, ale aj pre celý svet.

