Angelina a Pitt momentálne zažívajú turbulentné obdobie a súdia sa o to, kto po rozvode dostane do opatery ich šesť detí. Ako sa však zdá, hollywoodsky herec nemá šťastie iba v súdnom spore, ale aj v láske. Zatiaľ čo Angelina je doteraz sama, Pitt si na svoj zoznam žien môže pripísať nový objav.

Dvojicu prichytili paparacovia na letisku v južnom Francúzsku. Podľa britského denníka The Sun je Pittovým novým objavom nemecká modelka Nicole Poturalski (27). Do Francúzska prileteli hercovým súkromným lietadlom z Los Angeles a ich kroky budú zrejme smerovať na zámok Chateau Miraval, ktorý vlastní. Jeho súčasťou sú rozsiahle vinice, veľké pozemky a rozprávkové výhľady. Že by Pitt stavil na romantiku z filmov od Rosamunde Pilcherovej? Na svoj nový objav chce zrejme zapôsobiť viac, než si spočiatku mnohí mysleli.

Nicole Poturalski je presný klon Angeliny za mlada, a tak nečudo, že si ju chce udržať. Keď však zistí jeho exmanželka, kde svoju mladú modelku zobral, nadšená rozhodne nebude. Krásny zámok na juhu Francúzska si totiž kúpil Pitt spoločne s Angelinou ešte v čase, keď boli manželmi a na zámku trávili spoločné chvíle, keď si chceli oddýchnuť od paparacov a dopriať súkromie. Olej do ohňa prilial aj zdroj blízky hercovi. „Je to prvá žena od Angeliny, ktorú na zámok zobral,“povedal pre britský denník. Aby toho nebolo málo, Brad s Angelinou mali na francúzskom zámku Chateau Miraval svadbu.