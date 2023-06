Seriálová Monica z obľúbených Priateľov oslavuje narodeniny. Herečka Courteney Cox (59) síce na svoj vek nevyzerá, no v poslednom čase si dopomohla viacerými plastikami, ktoré neskôr oľutovala. Jej krásnu a ikonickú tvár zmenili na nepoznanie.

Nikto nemladne a Courteney nie je výnimkou. Hoci herečka v týchto dňoch oslavuje svoje 59. narodeniny, pri pohľade na jej dokonalú postavu a mladistvý vzhľad by jej vek hádal len málokto. Seriálová hviezda pritom podstúpila aj sériu nie veľmi podarených plastických operácií, ktoré ju zmenili na nepoznanie. Neskôr svoj čin oľutovala. Zrejme si uvedomila, že s prirodzeným starnutím by vyzerala možno aj lepšie.

Courteney Cox sa v minulosti verejne vyjadrila, že podstúpila niektoré kozmetické zákroky, ale poukázala aj na to, že niektoré z nich nevyšli podľa jej očakávania. Na verejnosti sa len nedávno objavila so zreteľne nafúknutým vzhľadom tváre, ktorý pravdepodobne vznikol v dôsledku prílišnej aplikácie dermálnej výplne. V rozhovore pre magazín New Beauty však uviedla, že sa snaží držať sa prirodzeného výzoru a vyhýba sa prehnanému upravovaniu vzhľadu.

Courteney Cox s dcérou Coco Arquette na premiére filmu Vreskot 4. Zdroj: Profimedia



Slávna herečka momentálne dotočila seriál Shining Veil. Diváci sa však pri jeho sledovaní vyjadrili, že pôsobila otrasným dojmom, akoby tam vôbec nechcela byť. Mnoho fanúšikov si všimlo aj jej zmenenú tvár a zvláštnu mimiku. V posledných rokoch herečka nemá šťastie ani v láske. Po 14-ročnom manželstve s producentom Davidom Arquettom (51), s ktorým má dcéru Coco (19), sa dvojica rozviedla pre neprekonateľné rozdiely.

Prominentný pár sa zoznámil v roku 1996 počas natáčania filmu Vreskot. O tri roky neskôr sa Courteney Cox a David Arquett zobrali. Patrili medzi jedny z najstabilnejších dvojíc. Preto v roku 2010 šokovali svet, keď oznámili odlúčenie. Podľa herečky boli hlavnými dôvodmi rozchodu alkohol a jeho posadnutosť sexom, a to aj v čase, keď jej zomrel otec. Hoci pár naoko vyzeral ako jeden z najstabilnejších v Hollywoode, opak bol pravdou. Či má herečka najnovšie po svojom boku nejakého muža, zatiaľ nevedno.

Courteney si pamätáme ako Monicu Geller z kultových Priateľov. Zdroj: NBC

Courteney je známa aj svojím dlhoročným priateľstvom s hereckou kolegyňou Jennifer Aniston (54), seriálovou Rachel, ktorá jej bola podľa jej slov v najťažších chvíľach veľkou oporou.

