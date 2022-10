I keď obľúbená oscarová herečka Hillary Swank (48) žiari už niekoľko rokov na filmovom plátne, radosť z materstva jej doposiaľ nebola splnená. Herečka sa niekoľko rokov márne snažila otehotnieť, no podarilo sa jej to až vo vyššom veku. Hviezda Million Dollar Baby môže mať rovno dvojnásobnú radosť. Čaká totiž dvojičky!

Herečka je veľkou milovníčkou psov, o čom svedčí aj fakt, že ich má štyroch. Pravdepodobne si tak kompenzovala obdobie, keď sa s manželom Philipom Schneiderom (49) snažila otehotnieť. O dieťatko sa pokúšali niekoľko rokov. Oscarová diva oznámila radostnú správu v živom vysielaní obľúbenej rannej šou Good Morning America. Informácia spôsobila okamžitú senzáciu.

Hillary Swank s manželom Phillipom tvoria krásny pár už niekoľko rokov. Zdroj: Gettyimages

Hillary sa nachádza v druhom trimestri tehotenstva a s uverejnením informácie pre istotu čakala. Podľa jej slov ide o požehnanie a obdobie, na ktoré sa tešila celý život.

„Budem mama a nielen jedného dieťaťa, ale rovno dvoch. Nemôžem tomu uveriť a cítim sa skvele!“ Hillary Swank

Herečka dodala, že v manželovej rodine sú dvojčatá častejšou záležitosťou, a keďže ide prevažne o genetiku, nejde z jej strany o umelé oplodnenie.

Herečka sa momentálne venuje natáčaniu seriálu Alaska Daily a zo svojho pracovného tempa zatiaľ neplánuje upustiť. Je o nej známe, že je veľká profesionálka a perfekcionistka. Štáb sa o jej tehotenstve dozvedel prakticky až vtedy, keď to povedala celému svetu. Na otázky, či jej nevytŕčalo bruško, so smiechom odpovedala: „Som producentka seriálu, zabezpečila som si, aby to fungovalo.“