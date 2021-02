Keď Jessica, pred rokom známa ešte ako ken Rodrigo, oznámila, že sa chce stať ženou, nikto ani len netušil, že to jedného dňa dotiahne do konca! No podarilo sa. Jessica Alves pricestovala do Thajska 27. januára a zverila sa do rúk odborníkom na klinike Kamola Cosmetic, ktorá sídli v Bangkoku. Po príchode do budovy na ňu čakal celý zástup novinárov, ktorí sa ju snažili vyspovedať. Jessica si záujem novinárov užívala, no to, aká operácia ju čaká, neprezradila.

Pravdu oznámila svetu až po mesiaci. Kompletne prerobená Jessica sa ukázala až v živom vysielaní priamo z nemocnice, v ktorom s nadšením opísala svoju novú vagínu. "Je nádherná, neviem sa na ňu vynadívať," povedala so širokým úsmevom na tvári. "Bude fungovať ako ktorákoľvek iná biologická vagína a za tri mesiace budem môcť prísť o panenstvo a mať pohlavný styk," povedala. Potom zašla do detailov a porozprávala, ako sa cítila po operácii.

Jessica Alves na klinike v Thajsku. Zdroj: Profimedia

"Som trochu ospalá, ale šťastná, že som konečne žena. Mám pocit, že som sa po 37 rokoch znovu narodila. Milujem svoju vagínu, je síce trochu opuchnutá, ale pekná a pružná. Sama sa lubriguje," opísala prsnatá Jessica.

