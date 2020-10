Po dovolenke v Miláne sa živá Barbie Jessica objavila na londýnskom letisku Heathrow. Keď prišla do letiskovej haly, ľuďom okamžite udreli do očí dve veci: obrovský prsteň, ktorý mala na ruke a krivý nos!

Jessica Alves, predtým známa ako živý Ken Rodrigo Alves, si užívala v Miláne aj so svojím plastických chirurgom Giacomom. Ruka v ruke sa prechádzali, chodili spolu na večeru a predvádzali sa pred paparacmi.

Dvojicu prvé dni prichytili na ulici, ako si vymieňajú vášnivé bozky. Druhý deň ju zas jej plastický chirug Giacomo bozkával na prsiach a hlavu jej strčil medzi silikóny. Niet divu, že si fanúšikovia po vášnivých bozkoch mysleli, že dvojica spolu randí. Jessica však pre britský denník Dailymail už viackrát povedala, že síce spolu v minulosti randili, no dnes sú iba dobrí priatelia. "Pred tromi rokmi sme spolu chodili, no zostali sme iba priatelia. Minulý rok sme spolu nahrali pieseň Plastic World, ktorá sa stala veľkým hitom v Taliansku a Španielsku. On jediný ma podporuje," povedala vylepšená Jessica.

Po poriadne pestrom predĺženom víkende sa Jessica objavila na londýnskom letisku, kde pristála bez svojho plastického chirurga. Na oboch rukách mala veľké prstene, až to vyzeralo, že je zasnúbená. Viacerí si však namiesto prsteňov všimli jej zdeformovaný nos. Nielenže ho má poriadne krivý, ale aj neprirodzene úzky. Zrejme je načase, aby Jessica s plastickými operáciami nadobro prestala.