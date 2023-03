Vo svojej knihe "Did I Ever Tell You This?" píše o svojej hviezdnej kariére na filmovom plátne, ale aj o krutom boji so zákernou chorobou. Neill začal písať útržky zo svojho života ako spôsob, ktorým by sa mohol zabaviť, a ktorý by mu pomohol počas minuloročnej liečby.

"Zistil som, že nemám čo robiť," povedal Neill v rozhovore pre britské noviny The Guardian. "Som zvyknutý pracovať. Milujem prácu. Rád chodím do práce. Milujem byť každý deň s ľuďmi a užívať si ľudskú spoločnosť, priateľstvo a všetky tieto veci. A zrazu som o to bol ukrátený. A pomyslela som si: 'Čo budem robiť?"

Sam Neill v Jurskom parku v roku 1993 Zdroj: CSFD

"Nikdy som nemal v úmysle napísať knihu. Ale keď som pokračoval a písal ďalej, uvedomil som si, že mi to vlastne dáva dôvod žiť a že idem spať s myšlienkou: "Zajtra o tom napíšem... to ma bude baviť. A tak to bola naozaj záchrana, pretože by som to nemohol prežiť, keby som nemal čo robiť," hovorí hollywoodsky herec.

Neill minulý rok podstúpil chemoterapiu, ktorá nezaberala, tak začal užívať nový liek, ktorý bude musieť brať každý mesiac až do konca života. Herec vraví, že rakovinu už nemá. "Som rád, že som nažive."

Neillova kariéra sa začala v 70. rokoch minulého storočia a zahŕňa viac ako 150 úloh od filmu Piano a Jurský park až po seriál Peaky Blinders.

