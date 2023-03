FOTO Leonardo DICAPRIO sa vykašľal na 19-ročnú frajerku! Vymenil ju za STARŠIU matku dvoch detí ×

Hollywoodska hviezda má v predstavách o ideálnej partnerke zrejme jasno. Kritériá na randenie s Leonardom DiCapriom (48) nie sú obzvlášť náročné a zdá sa, že stačí, ak máš menej ako 25 rokov a si modelka. Pre podmienky, ktoré si stanovuje herec pri hľadaní novej frajerky, sa mu smeje už celý internet. Leo sa však očividne snaží napraviť svoju reputáciu a do spoločnosti si vyšiel so „staršou“ slečnou. Nezabúdajte hlavne na to, že pojem „staršia“ si záletný herec vysvetľuje po svojom.