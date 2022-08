Kutcher sa zdôveril, čím si prešiel, ešte počas nadchádzajúcej epizódy relácie National Geographic "V divočine s Bearom Gryllsom: Výzva". "Pred dvomi rokmi som mal takú zvláštnu, veľmi zriedkavú formu vaskulitídy, ktorá mi odstavila zrak, sluch a rovnováhu," povedal herec Gryllsovi.

O správe informoval napríklad britský denník The Daily Mail.

Actor, Producer, & Entrepreneur Ashton Kutcher ( @aplusk ) reflects on his battle with a rare form of vasculitis and its impact on his outlook on life since recovering. #CAASpeakers pic.twitter.com/WLFZxd3CTn

Kutcher hovorí, že mu trvalo približne rok, kým sa z ochorenia zotavil. "Človek to naozaj ocení, až keď je to preč. Kým si nepoviete: 'Neviem, či ešte niekedy budem vidieť, neviem, či ešte niekedy budem počuť, neviem, či ešte niekedy budem môcť chodiť,'" hovorí.

Kutcher sa začiatkom týždňa k tejto záležitosti vyjadril bližšie a na Twitteri uviedol, že táto epizóda sa nakrúcala pred tromi rokmi. Napísal, že sa úplne zotavil a je pripravený ísť ďalej. V novembri plánuje bežať tohtoročný maratón v New Yorku na podporu svojej neziskovej organizácie Thorn, ktorá bojuje proti obchodovaniu s deťmi.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn