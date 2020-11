O to väčším prekvapením je napríklad to, že zákulisie tohto nového hitu od Netflixu je v skutočnosti úplným opakom vážnej, dusnej atmosféry pred kamerami.

Princeznú Dianu v seriáli stvárňuje len 24-ročná Emma Corrin, ktorú práve táto úloha preslávila po celom svete. Zatiaľ čo na obrazovkách vystupuje ako takmer dokonalá kópia skľúčenej, vážnej Diany, v zákulisí sa neraz správa ako malé dieťa. Žarty si robí napríklad z dobového účasu Lady Di, jazdí po ateliéri na korčuliach (tak ako kedysi Diana po paláci) a rada vyvádza so svojím hereckým kolegom Joshom O'Connorom alias mladým princom Charlesom.

VIDEO: Herečka Emma Corrin trávi prestávky počas nakrúcania Koruny napríklad štrikovaním

Zatiaľ čo títo dvaja si nakrúcanie životopisnej drámy o životoch britských monarchov užívajú, samotná kráľovská rodina v sebe dusí hnev. Koruna totiž odhaľuje vnútorné dianie monarchie v nie práve pozitívnom a lichotivom svetle, nehovoriac o tom, že modrá krv je vo všeobecnosti citlivá na svoje súkromie.

VIDEO: Herečke Emme Corrin sa zapáčili korčule, aké mala Diana počas jazdy Buckinghamským palácom

Alžbete pritom Netflix ponúkol, že môže dohliadať na autenticitu jednotlivých scén, no 94-ročná panovníčka dala filmárom košom. Všetci sa pritom zhodujú na tom, že ak by „royalovia“ neboli takí uzavretí a spolupracovali, zďaleka by pred kamerami nedostali taký „výprask“. Premiéru novej série, v ktorej centre pozornosti sú práve Charles a Diana, si totiž pozrelo až 25 miliónov divákov. Odborníci sa zhodujú v tom, že väčšina ľudí nemá o monarchii dostatok informácií a názory si utvorili práve vďaka Korune. A tá nám ukazuje, aká necitlivá vie byť kráľovská rodina.

Naopak, kontrastom ku kritike je chvála vychádzajúcej hviezdy Emmy Corin. Pomyselný klobúk pred ňou zložil dokonca aj bývalý komorník princeznej Diany Paul Burrell († 62), ktorý vyhlásil, že Emma je celá Diana. „Akoby som videl dvakrát!“ dojíma sa niekdajší lokaj.

