Princovi Williamovi (39) a vojvodkyni Kate (39) sa v uplynulých dňoch dostalo nevšedného ocenenia. Manžel charizmatickej Kate sa totiž objavil v rebríčku najsexi plešatých mužov sveta, a to rovno na prvej priečke. Britský princ tak okrem svojej krajiny ovládol šoubiznisový rebríček, v ktorom za sebou zanechal také hviezdy ako Jason Statham či Dwayne Johnson.

Charizmatická a večne pozitívne naladená vojvodkyňa Kate má znova dôvod na radosť. Okrem toho, že má po svojom boku budúceho britského kráľa, jej manžel sa v uplynulých dňoch umiestnil podľa výsledkov z Google na prvej priečke rebríčka najsexi plešatých mužov sveta, a to napriek tomu, že princ William má na hlave ešte stále zopár vlasov, hoc už to rozhodne nie je to, čo kedysi. Z prieskumu kozmetickej spoločnosti Longevita vychádza, že princa Williama označili na internete za sexi chlapa 17,6 milióna ráz.

Kate má doma najsexi plešatého chlapa. Zdroj: Profimedia

Princa Williama, ktorý je už 10 rokov šťastne ženatý, môže tešiť aj ďalšia vec. V rebríčku totiž podľa britského denníka The Sun zanechal za sebou aj celebritných žrebcov napumpovaných svalovým tkanivom ako Mike Tyson, s ktorého menom sa slovo „sexi“ spájalo na internete 8,8 milióna ráz, vďaka čomu sa umiestnil na druhej priečke. Trojicu najsexi plešatých mužov sveta uzavrel akčný herec Jason Statham s počtom označení 7,4 milióna.

Do prvej desiatky sa dostali aj osobnosti ako reper Pitbull (5,4 milióna), basketbalista Michael Jordan (5,3 milióna), zápasník Floyd Mayweather (4,3 milióna) herec John Travolta (3,8 milióna), Bruce Willis (3,3 milióna), Dwayne Johnson (2,6 milióna) a najsexi desiatku plešatých uzavrel herec Vin Diesel (2,3 milióna).

Ruský prezident Vladimir Putin sa umiestnil až na 11. priečke. Zdroj: Alexei Druzhinin

Tesne za bránami horúcej desiatky ostal na 11. mieste ruský prezident Vladimír Putin, s ktorého menom sa vo vyhľadávači spájalo slovo „sexi“ 2,2 milióna ráz. Ktovie, možno to ruského prezidenta nakopne a o rok bude kraľovať rebríčku práve on.

