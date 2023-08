S herečkou Tori Spelling, ktorá sa preslávila ako Dona Martin v Beverly Hills 90210, to ide dolu vodou. Po nedávnom ohlásení rozvodu ušla aj s ratolesťami od svojho manžela a odvtedy prespávala u známych aj po hoteloch. Teraz však herečku nasnímali v novom "domove", ak sa ním karavan vôbec dá nazvať. Chrbtom sa jej navyše otočila aj vlastná matka.

Herečka Tori Spelling (50) bola odfotená, ako vystupuje z karavanu so svojimi piatimi deťmi začiatkom tohto týždňa. Podľa britského denníka Daily Mail sa obytné auto stalo ich dočasným domovom potom, ako herečkin manžel oznámil bez jej vedomia ich rozvod. Tori najskôr spolu so svojimi ratolesťami prespávala u priateľov, no aktuálne sa musela uchýliť k životu v karavane. Herečka totiž majetok, ktorý zdedila po slávnom otcovi už dávno prehajdákala a pre nevydarené plastické operácie si už v seriáloch a filmoch roky neškrtla. Dnes sa živí vďaka Instagramu, platených spoluprácam či menším šou v televízii.

Tori Spelling s hereckými kolegami z Beverly Hills 90210. Zdroj: instagram @torispeling

Ešte začiatkom mesiaca herečku s jej ratolesťami nasnímali, ako prespávajú v lacnom moteli. Teraz je ich situácia ešte oveľa vážnejšia. Karavan, v ktorom momentálne prežívajú, nemá dokonca ani sprchu a rozlohou je menší ako štandardná garsónka. O pohodlí a súkromí šesťčlennej rodiny sa hovoriť nedá. A aby toho nebolo málo, herečke poslednú ranu zasadila jej matka Candy, ktorá sa po zverejnení fotografií biedneho života svojej dcéry na sociálnej sieti chválila luxusným životom v apartmáne za 47 miliónov v Century City v Kalifornii. Jej konanie si od fanúšikov herečky vyslúžilo vlnu kritiky. Matku herečky označili za sebeckú a protivnú.

„Chcete nechať svoju dcéru a päť vnúčat bývať v karavane. Mali by ste sa hanbiť za to, že ste jej nepomohli emocionálne a finančne,“ reagoval jeden z fanúšikov herečky. Ďalší sa rovnako pripojili a prosili Candy, aby svojim vnúčatám a dcére v ťažkej situácii podala pomocnú ruku. Herečka, ktorú na Instagrame sleduje 1,7 milióna ľudí, už vyše troch týždňov nezverejnila žiaden nový príspevok. Ako to s ňou a s jej rodinou dopadne je otázne. Isté však je, že v takých podmienkach dlho žiť nemôžu.

