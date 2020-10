Tohtoročný rebríček najlepšie platených herečiek sveta časopisu Forbes prekvapivo ovládli seriálové krásky. S výškou zárobku 43-miliónov dolárov sa na jeho vrchole objavila herečka a televízna producentka Sofía Vergara, známa aj vďaka seriálu Moderná rodina.

Druhé miesto obsadila hollywoodska diva Angelina Jolie so zárobkom 35,5 milióna a trojicu najúspešnejších uzatvára exotická kráska Gal Gadot (35), ktorú preslávila úloha Wonder Woman, so zárobkom 31,5 milióna dolárov. Ďalších sedem priečok rebríčka obsadili.

Dwayne Johnson je najlepšie plateným hercom sveta. Zdroj: Gettyimages

Zárobky najlepšie platených herečiek sú však v porovnaní s najlepšie platenými hercami vcelku malé. Už druhý po sebe sa na prvom mieste umiestnil herec Dwayne "The Rock" Johnson (48). Svalovec si za posledný rok pripísal na účet 89,4 milióna dolárov. Druhé miesto si vybojoval fešák Ryan Reynolds (43) so zárobkom 71,5 milióna dolárov a na tretej priečke sa umiestnil spevák, herec a výkonný producent Mark Wahlberg (49), ktorý si na rôznych projektoch si prišiel na 58 miliónov dolárov.

