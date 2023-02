Britský spevák Sam Smith (30) najnovšie šokuje videoklipom, ktorý zasahuje do sfér poriadnej kontroverznosti. Odkedy vyšiel s pravdou von o svojej orientácii, jeho vystupovanie je čoraz extravagantnejšie.

Sam Smith sa verejne hlási ako nebinárna transsexuálna osoba. Spevák, ktorý má na konte už niekoľko hitov, vypustil teraz na svetlo sveta klip k piesni I'm Not Here To Make Friends. Podľa prvých reakcií je jasné, že video bude mať tak svojich priaznivcov, ako aj odporcov.

Sam sa rozhodol klip pojať veľmi odvážne, sexi, a aj pre seba zvolil veľmi extravagantné kostýmy. V jednom zábere je oblečený do ženského korzetu a na nohách má podpätky. Okolo neho potom tancujú polonahé ženy aj muži.

Od okamihu zdieľania novinky na sociálnych sieťach sa s fanúšikmi roztrhlo vrece. Zatiaľ čo jedni ho milujú a oslavujú jeho otvorenosť, iní zase bijú na poplach. Videoklip by popravde mal byť prístupný starším ročníkom. Je to totiž poriadna nálož erotiky.

Anglický spevák Sam Smith sa neidentifikuje ako muž a ani ako žena, ale ako nebinárna osoba. Najnovšie si údajne vyžaduje oslovovanie oni a jeho prejav je čoraz viac kontroverznejší.