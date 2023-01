Nadčasová krása popovej ikony nás zaujala a pokúsili sme sa zistiť jej tajomstvá proti starnutiu a niektoré z nich sú jednoduchšie, než sme si kedy dokázali predstaviť. Podľa súčasnej Madonninej kozmetičky Edyty Jaroszovej je hydratácia veľmi dôležitá, ak chcete dosiahnuť kyprú a hladkú pleť, ako má speváčka, a odporúča zaradiť do každodennej rutiny sérum s vitamínom C, ako aj ázijskú techniku ​​starostlivosti o pleť vrstvenia produktov.

Keď máte rozsiahly zoznam produktov, ktoré používate, poradie je dôležité. Jarosz odporúča prejsť od najľahšej po najhrubšiu textúru, aby vaša pokožka mohla absorbovať všetky živiny.

Madonna tiež myslí na to, čo dáva do svojho tela. Aj keď ju možno na Instagrame občas vidieť jesť cestoviny alebo zmrzlinu, obyčajne popová diva uprednostňuje špecifickú diétu. Nazýva sa to makrobiotická strava a skladá sa zo zeleniny ako kel, brokolica, mrkva, orechy, fazuľa a tiež veľa rýb. Speváčka zvyčajne neje mäso ani mliečne výrobky, ale rada pije zázvorový čaj a kokosovú vodu.

Pred pár rokmi sa speváčka rozhovorila aj o svojej cvičebnej rutine a druhu cvičenia, ktoré uprednostňuje. „Nenarodila som sa s telom Gisele Bündchenovej. Takže na tom musíš pracovať,“ povedala.

