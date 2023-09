Ruska Varvara Skochová má síce len 21 rokov, no dosiahla toho viac, akoby sa dalo čakať. Na bankovom konte má viac ako 2 miliardy eur a poctivou prácou sa veru živiť nemusí. Stačilo jej dobre sa narodiť. Jej otec je totiž dobrý priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina (70).

Niekto sa teda vie narodiť. Svoje by o tom mohla rozprávať krásna Ruska Varvara, ktorá napriek mladému veku oplýva nesmiernym bohatstvom. Jej otec, Andrej Skoch (57) je ruským poslancom a blízkym priateľom prezidenta Putina, ktorý jej zadovážil od narodenia všetko, na čo si ukázala.

Andrej Skoch, ruský oligarcha okrem iného vlastní luxusnú jachtu. Sankcie sa na neho zjavne nevzťahujú. Zdroj: gettyimages

Extravagantný šatník, bujaré večierky alebo luxusné dovolenky sú len malým odrazom toho, čo Varvara hrdo zdieľa na sociálnych sieťach. Mladá Ruska sa od detstva venuje tancu. Tento rok na jar boli podľa denníka The Sun so svojím tanečným partnerom označení za "vychádzajúce hviezdy" v medzinárodných latinských tancoch.

Kráska hrá aj od svojich osemnástich rokov kľúčovú úlohu v rodinnej firme. V súčasnosti je jednou zo siedmich miliardárok v Rusku a podľa denníka Forbes je to dané hlavne tým, že začali ruskí miliardári po násilnej invázii na Ukrajine vo februári 2022 prevádzať svoj majetok na rodinných príslušníkov, aby predišli zaradeniu do sankčných zoznamov. Na jej účte by tak mali svietiť viac ako dve miliardy eur.

Varvara Skoch sa teda vedela narodiť. Jej otec na ňu prepísal 15 percent firemných ziskov. Zdroj: facebook/varvaraskoch

Anketa Chceli by ste mať také bohatstvo na svojom účte? Áno 43% Nie 57% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jej bohatý otec má síce ďalších desať detí, no na svoju dcérku dal prepísať po roku 2022 až 15 percent firemných ziskov. Podobne to spravila veľká časť ruských oligarchov. Varvara si tak užíva bohatstvo a zjavne je jej jedno, že rodina sa priamo podieľa na strategických akciách proti Ukrajine.