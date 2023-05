Dcéry nemeckých milionárov Geissovcov Shania a Davina majú aj svoju vlastnú šou s názvom Davina & Shania - We Love Monaco. Zatiaľ čo reality šou z našich obrazoviek sa točí hlavne okolo života Carmen a Róberta a ich luxusu a cestovania, šou dievčat sa točí len okolo ich samostatného života v Monaku. Rovnako ju vysiela nemecká televízia RTLZWEI. V poslednej odvysielanej časti oslavovali dievčatá narodeniny. A hoci im Róbert tesne pred párty skazil radosť tým, že im uchmatol rodinnú jachtu, nakoniec si našli miesto, kde mohli oslavovať.

Medzi pozvanými hosťami sa objavil aj fešný spevák a youtuber Josh Mate, ktorý dokonale pomotal hlavu mladšej zo sestier Shanii. Tá nebrala vôbec ohľad na to, že ich snímajú kamery, a s mladým mužom okato flirtovala.

Carmen sa z nového „zaťa“ teší

Čo Shania Geiss nevedela? Keďže sa oslava v krátkom čase presunula do rodinného bytu, Robert a Carmen Geissovci mohli sledovať párty pomocou bezpečnostných kamier. A, samozrejme, si nemohli nevšimnúť, že medzi Shaniou a Joshom lietali iskry. Otec Róbert z fešného mládenca motajúceho sa okolo jeho mladšej dcéry príliš nadšený nebol. „Pre Shaninho kamaráta je to ťažké. Musí mať trpezlivosť. Musí mať výdrž. Musí veľa vydržať. Musí toho veľa znášať. Nemyslím si, že to bude také ľahké,“ komentoval snahu mladíka.

Anketa Myslíte si, že je to medzi Shaniou a Joshom vážne? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mama Carmen však na to mala celkom iný názor, a ako sa zdá, v hlave jej už zneli svadobné zvony. Tá bola totiž zo svojho „vysneného zaťa“ viac ako nadšená. Neskôr bol „nový zať“ otestovaný, keď sa objavil vo vile Geissovcov. Shania však svoju náruživú mamu rýchlo schladila. „Je pekné a dobré, že si mama myslí, že Josh je jej dokonalý zať. Ale o svojom živote rozhodujem sama,“ vyjadrila sa mladá Geissenka. Podľa iskier, ktoré medzi dvojicou počas flirtu lietali, to však vyzerá tak, že Shania stretla svojho princa.