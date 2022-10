Žiarivé oči, krásne husté vlasy a anjelsky krásne tváre. Takto by sa dali opísať dvojičky Ava Marie a Leah Rose Clements, ktoré len v lete oslávili svoje 12. narodeniny. Dievčatká sa mimo iné pýšia hlavne titulom najkrajších dvojičiek na svete, čo šikovne využila ich mama a už ako 7-ročným im zabezpečila lukratívne spolupráce s módnymi značkami.

Dnes vďaka tomu dievčatká zarábajú milióny a na sociálnej sieti Instagram ich sledujú takmer dva milióny ľudí. Za každý príspevok na sociálnej sieti si účtujú približne 6 100 eur. Dvojičky okrem iného predvádzajú plavky, oblečenie a v auguste sa stali dokonca predlohou nových bábik značky CareBears. Ich príbeh síce pripomína rozprávku, no mnohí sa o ich osud boja.

Ich cesta za slávou sa začala, keď si ich matka už od ich útleho veku priala, aby sa dievčatá venovali modelingu. Do prvej agentúry ich prihlásila, keď mali iba šesť mesiacov. V tom čase však bolo fotografovanie a celkovo náročný harmonogram pre ich matku Jaqui neúnosné, keďže okrem dievčat vychovávala aj malého syna. K snu o ich sláve sa vrátila o niekoľko rokov neskôr, keď mali dievčatá sedem rokov. V tom čase ich o pomoc s propagáciou svojho butiku požiadala susedka, ktorá zabezpečila aj profesionálne fotenie, ktoré pomohlo nielen jej podnikaniu, ale navyše odštartovalo dievčatám kariéru, o ktorej sa im dovtedy ani nesnívalo. Fotky totiž začali kolovať internetom a dostali sa okrem iného aj do rúk modelingových agentov. Ava Mária a Leah Rose nakoniec podpísali zmluvu s dvoma spoločnosťami.

V rovnakom roku založila ich mama dievčatám aj instagramový účet, ktorého je sama správcom. Ich profil má dnes už 1,8 milióna sledujúcich. Hoci sa dievčatám pracovný diár začal plniť na prasknutie, ich matka veľmi dbá na to, aby jej dcéry nevynechávali školu. Snažia sa tak všetky pracovné aktivity smerovať na víkend alebo prázdniny, keď sa im to nedarí, chodí s nimi na fotenia aj súkromný učiteľ. Nie všetkým fanúšikom sa však ich náročný život pozdáva a v istom ohľade pripomína osud dvojičiek Olsenových, z ktorých slávy čerpali predovšetkým ich rodičia. Mary-Kate a Ashley náročné pracovné detstvo nakoniec dostalo na samotné dno. Dievčatá už v mladom veku bojovali s anorexiou a so závislosťami. Mary-Kate si navyše nakoniec ľahla aj pod skalpel, aby sa čo najviac odlíšila od svojej sestry Ashley.

Mnohí tak za úspešnou kariérou 12-ročných dvojičiek vidia kalkul a vypočítavosť ich matky. Podľa mnohých svoje deti iba využíva. Jaqui však na svojom blogu napísala, že si dievčatá samy určujú cestu, ktorou sa ich život bude uberať. Všetko spolu konzultujú a ona nerobí nič bez ich vedomia. Priznala tiež, že mať takto vyťažené deti nie je vždy len ružové.