Kráľovná popu Madonna si z veku ťažkú hlavu nerobí. Napriek tomu, že už v auguste oslávi svoje 63. narodeniny, stále to vie poriadne roztočiť. Speváčka totiž odštartovala svojou eroticko-speváckou šou pochod LGBTI len v sieťovanom tričku bez podprsenky.

Speváčka Madonna vyrazila svojim fanúšikom dych, keď sa na jej sociálnej sieti Instagram objavili v sobotu odvážne a divoké fotografie z jej improvizovaného koncertu na podporu LGBTI komunity. Madonna, ktorá pricestovala s priateľom Ahlamalikom Williamsom, to odpálila v jednom z barov v New Yorku horúcim koncertom na barovom pulte. Speváčka mala na sebe oblečené len kožené šortky, sieťované pančucháče a sieťované tričko bez podprsenky, z ktorého sa do priestoru hrdo týčili jej bradavky. Na hlave pritom počas večera prestriedala dve parochne. Jednu ružovú a druhú modrú.

Zdroj: Instagram

Medzi porotou newyorského hotspotu Boom Boom Room bola aj jej dcéra Lourdes Leon, modelka Emily Ratajkowski a moderátorka americkej tolkšou Andy Cohen.

Na koncerte, ktorý odštartoval víkend Pride, 62-ročný speváčka odkázala davu: „Neberte nič ako samozrejmosť a naučte sa milovať samého seba.“