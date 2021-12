Srdcia fanúšikov si speváčka Mariah Carey získala hlavne svojím neskutočným hlasom, krásnou tvárou a obľúbeným vianočným hitom. Od jej začiatkov ubehlo už poriadne veľa rokov, no pódiá brázdi s rovnakým temperamentom. Jediné, čo sa za roky menilo, bola jej postava. Speváčku trápili psychické problémy aj nekonečné kolísanie váhy. O to prekvapivejšia je skutočnosť, že dnes je speváčka znova krásna, sexi a pôsobí spokojne.

Svoj debutový album vydala v roku 1990 a odvtedy predala vyše 200 miliónov albumov. Speváčka Mariah Carey nikdy nepatrila k vychudnutým dievčatám. Práve naopak. Jej ženské krivky privádzali mužov do varu celé roky. Zatiaľ čo do tváre sa príliš nemenila, o jej postave sa to povedať nedalo.

Mariah Carey v čase najväčšej slávy. Zdroj: Vintag.es

Mariah si v živote prechádzala turbulentnými obdobiami a celkovo je o nej známe, že jej nálada sa mení ako aprílové počasie. V súvislosti s náladovosťou sa u speváčky často menili aj stravovacie návyky, čo v konečnom dôsledku viedlo ku kolísaniu hmotnosti. Psychické problémy ju sprevádzali celý život. Mariah sa už v mladom veku musela vyrovnať s rozvodom rodičov, čo bolo pre jej citlivú povahu veľmi zložité. Problémy psychického charakteru ju sprevádzali aj v ďalších rokoch. V roku 2001 speváčka nezvládla emočné vyčerpanie a psychicky sa zrútila. V tom čase sa dokonca šepkalo aj o pokuse o samovraždu.

Posledné roky bojovala s nadváhou. Zdroj: Profimedia

Ako sa však zdá, dnes sú už zlé obdobia za ňou a speváčka sa znova teší nielen úspechu, ale aj krásnej a sexi postave, ktorou sa rada pochváli aj na sociálnej sieti Instagram. Okrem toho sa jej podarilo vytvoriť vlastnú vianočnú kolekciu. Pri počúvaní jej nezabudnuteľného hitu All I Want For Christmas Is You si teraz môžete zavesiť podobizeň speváčky v podobe vianočnej ozdoby aj na svoj stromček. Milá postavička je pritom len jedným z mnohých darčekových predmetov jej novej kolekcie.

