FOTO Dogabaná dcéra Toma Cruisa priťahuje čoraz väčšiu pozornosť: Suri, to ako chodíš po ulici? ×

Niet pochýb o tom, že dcéra Toma Cruisa a Katie Holmes rastie do krásy! 15-ročná Suri zdedila po svojich rodičoch len to najlepšie a nie nadarmo sa šepká, že jedného dňa pôjde v šľapajach svojich rodičov alebo, ako to je pri väčšine detí slávnych zvykom, rozvíri vody modelingu. Suri však v niečom predsa len vyčnieva...