Svetom sa šíri pandémia koronavírusu a Geissovci si veselo lietajú hore-dole! Svojská rodinka milionárov odletela z Monaka do New Yorku, kde navštívili štvrtú najvyššiu budovu v meste. Slávna rodina sa popritom len prednedávnom vrátila z Dubaja z výstavy EXPO 2020.

Nemecká rodinka, ktorá je na Slovensku známa vďaka šou Geissenovci: Ťažký život milionárov, lieta po svete, akoby pandémia ani neexistovala. Carmen s Robertom a deťmi si ešte minulý týždeň zbalili kufre a súkromným lietadlom odleteli do New Yorku, kde len pred mesiacom otvorili nový mrakodrap. Ide o štvrtú najvyššiu budovu NYC Summit One Vanderbilt, ktorá sa nachádza na atraktívnej adrese pri Grand Central Terminal v pešej dostupnosti z Times Square.

Z mrakodrapu je nádherná vyhliadka na celé mesto, Rockefeller Center, Empire State Building či One World Center. Carmen s dcérami sa na vyhliadke okamžite vyfotili. Najmladšia Shania zas pridala na sociálnu sieť Instagram sériu fotografií s výhľadom, na ktorých pózuje ako pravá modelka.

Po niekoľkých dňoch sa celá rodinka presunula do slnečného Miami. "Prajeme vám krásny druhý adventný deň z Miami," pochválila sa pod fotografiou Carmen, ktorá pred odletom zmenila imidž. Svoje blond vlasy si dala prefarbiť na svetlohnedú a taktiež si dala ostrihať šticu.

Anketa Bojíte sa cestovať do zahraničia počas pandémie koronavírusu? Áno. 33% Nie. 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Šou Geissenovci – Ťažký život milionárov sa k divákom prvý raz dostala v januári 2001, vysiela ju televízia RTL 2.

Prečítajte si aj: