Najbohatší muž sveta Elon Musk údajne privítal na svete svoje 11. dieťa – a dal mu nezvyčajné meno. Miliardár má svojho najmladšieho syna údajne so svojou expartnerkou hudobníčkou Grimes, no dvojica sa rozhodla šťastnú novinu utajiť pred očami verejnosti. Odhalenie bolo zverejnené v novej biografii o podnikateľovi. Kniha sa dostane na pulty budúci týždeň a úryvky z nej sa objavia aj v New York Times.

KK24 - Na snímke obálka knihy Elon Musk od Waltera Isaacsona. Zdroj: tasr

O najnovšom prírastku Muska sa vie veľmi málo a podnikateľ dokonca neprezradil, koľko má jeho v poradí jedenáste dieťa rokov. Jediné, čo sa aktuálne vie je to, že ide o chlapčeka, ktorému dal najbohatší muž sveta vskutku bizarné meno. Najmladší potomok Muska sa totiž volá Techno Mechanicus, ako však uviedol, rodina ho prezývala Tau.

Speváčka Grimes vlastným menom Claire Boucher patrí ku kontroverzným osobnostiam svetového šoubiznisu. Zdroj: instagram @grimes

Elon Musk má celkovo 11 detí s tromi rôznymi ženami. Malý Tau je Muskovým tretím dieťaťom s hudobníčkou Grimes, vlastným menom Claire Boucher. Pár pomenoval svoje prvé dieťa, ktoré sa narodilo v máji 2020, X Æ A-12, ale neskôr ho museli premenovať na X Æ A-Xii. Nasledujúci rok privítali dcéru Exa Darl, ktorú volajú Y. Napriek tomu, že pár sa rozišiel v roku 2021, uviedli, že chcú mať spolu deti aj naďalej, pričom Grimes pre Vanity Fair uviedla, že chceli aspoň tri alebo štyri.