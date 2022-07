Neplač pre mňa Argentína, znejú slová populárnej piesne, ktorá oslavuje život a oplakáva smrť jednej z najvýznamnejších žien v dejinách Evy Perónovej, ktorá sa do histórie zapísala ako prvá dáma Argentíny. Na jej počesť presne 70 rokov po jej smrti v roku 1952 uzrela svetlo sveta pod záštitou Disney plus sedemdielna miniséria s názvom Svätá Evita. Politický triler s nádychom napätia je zmesou skutočných aj fiktívnych udalostí súvisiacich so smrťou prvej dámy Argentíny, ktorá ako 33-ročná prehrala svoj boj s rakovinou.

Ikonická fotografia Evy Perónovej počas jej prejavu pri príležitosti 1. mája 1951. Zdroj: Wikipedia

Telo Evy Perónovej je po jej smrti v roku 26. júla 1952 tri roky držané pre očakávané vybudovanie mauzólea – miesta odpočinku, ktoré nakoniec nikdy nevzniklo. V roku 1955 sa armáda zmocnila kontroly nad Argentínou a telo Perónovej ukryla pred verejnosťou v strachu, že by sa ľud proti nim mohol zjednotiť, keďže bola počas svojho života označovaná za duchovného vodcu národa a spásu chudobných.

Úlohu mŕtvej argentínskej prvej dámy stvárnila populárna uruguajsko-argentínska herečka, speváčka a módna návrhárka Natalia Oreiro známa z telenovely Divoký anjel, ktorá sa aktuálne vysiela na televízii Doma. Herečka pre úlohu Evity musela podstúpiť radikálnu premenu. Aby sa na zosnulú prvú dámu podobala, dala si odfarbiť svoje tmavé dlhé vlasy na platinovú blond farbu.

Natalia Oreiro vyzerá v 45 rokoch neskutočne. Zdroj: Natalia Oreiro/Instagram

"Cítim skutočné emócie z toho, že som sa mohla zúčastniť na takom dôležitom projekte s postavou, ktorú som si nikdy nepredstavovala, že ju dokážem interpretovať. Teraz cítim následky, ale mojím telom prechádza toľko emócií, že stále nezapadám do toho, čo sa deje vonku," uviedla herečka v jednom z rozhovorov krátko pred premiérou. "Mám k nej hlboký obdiv za všetko, čo urobila. Bola to veľmi statočná žena," dodala herečka a uviedla, že úloha Evity bola jej najnáročnejšou rolou. Čo poviete, pristalo to krásnej Natalii aj s blond hrivou a v elegantnom oblečení?

