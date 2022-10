Alžbeta II. vládla Spojenému kráľovstvu neuveriteľných 70 rokov. Po jej smrti sa krajina ponorila do desiatich dní štátneho smútku, po ktorých nasledoval ďalší týždeň kráľovského smútku. Mesiac po jej smrti sa však členovia kráľovskej rodiny už naplno pustili do plnenia povinností a budovania novej, modernejšej monarchie.

Od smrti kráľovnej uplynul mesiac. Zdroj: TASR/AP

Zatiaľ, čo kráľ Charles s manželkou navštívili v uplynulých dňoch Írsko a Škótsko. Kate s Williamom sa vrhli na charitatívnu oblasť a navštevovali nemocnice a centrá na pomoc ľuďom.

Mladšia sestra kráľa Charlesa princezná Anne zas navštívila minulý týždeň Múzeum majákov v New Yorku a ďalšie tri podujatia, kam priletela bežnou komerčnou linkou. Annu (72) nasnímali fotografi ako si cez letisko sama v rukách nesie batožinu. Jej návšteva v USA je prvou cestou, ktorú uskutočnil starší člen kráľovskej rodiny, odkedy Harry a Meghan krátko pred pandémiou odišli z funkcie pracujúcich členov kráľovskej rodiny a presťahovali sa do Santa Barbary v Kalifornii. S Harrym (38) a Meghan (41) sa však nestretla. Tí mali podľa všetkého celkom iné plány.

Vojvodkyňa Meghan sa po návrate do USA vrhla znova do práce na svojich kontroverzných podkastoch, v ktorých ďalej očierňuje britskú monarchiu. A zatiaľ čo sa pracujúci členovia kráľovskej rodiny vrhli na svoje povinnosti, kráľovskí zbehovia si v Santa Barbare užívali slobodu na koncerte Jacka Johnsona. Možno si tak dvojica vychutnáva posledné momenty ich života pred búrkou, ktorú môže v blízkej budúcnosti vyvolať publikácia memoárov princa Harryho.

Ten chce údajne svoju knihu po smrti babičky trochu uhladiť, čo mu však neschválili. Podľa novinára a spisovateľa Toma Bowera (76) sa očakáva, že kontroverzná kniha vyvolá ďalšiu vlnu hnevu členov kráľovskej rodiny. Harry si totiž, ako je to uňho už zvykom, nebral servítku pred ústa. Odhaduje sa dokonca, že kniha vyvolá ešte väčšie vášne, než ich neslávny rozhovor s moderátorkou Oprah Winfrey. Kniha by mala uzrieť svetlo sveta po doplnení kapitoly o kráľovnej pohrebe na Veľkú noc. „Bude tam viac materiálu o tom, ako ich ponížili, aj o všetkých útokoch kráľovskej rodiny. Takže si myslím, že to oneskorenie len do knihy pridá viac jedu,“ dodal na margo škandalózneho diela Bower. Ako sa tak zdá, kráľovskú rodinu čakajú ešte krušné chvíle.