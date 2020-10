Svoj vlastný palác v prepychovej štvrti Santa Barbary si princ a herečka zadovážili niekoľko mesiacov po tom, čo sa z kanadského podnájmu presťahovali do podnájmu kalifornského. Do vidieckeho sídla pri jazere utiekli priamo z Británie – najprv Meghan s malým Archiem a neskôr sa k nim pridal aj Harry. Na samote pri lese im síce nebolo zle, pretože mali dostatok súkromia, po ktorom očividne prahli, no plán bol celý čas taký, že sa nakoniec presťahujú do USA.

V Los Angeles najprv dvojica žila vo vile hollywoodskeho producenta Tylera Perryho, s ktorým Meghan a Harryho zrejme zoznámila ich spoločná známa – moderátorka Oprah. Ani toto riešenie situácie s bývaním však nebolo permanentné a zatiaľ čo si manželia užívali pohostinnosť Perryho, hľadali si niečo svoje.

Ryžujú na témach o mentálnom zdraví

Do oka im nakoniec padol 14-miliónový palác v Montecite, ktorý sa pyšní nielen obrovským pozemkom a uzamknutou štvrťou vyhradenou pre smotánku, ale aj 16 kúpeľňami.

Zo základne v Montecite tak Harry a Meghan podnikajú „nájazdy“ na srdcia svojich fanúšikov. Už stihli pomáhať s rozdávaním jedla pre chudobných aj balíčkov pomoci pre sociálne slabších. Najnovšie pustili do svojej pevnosti partiu vysokoškolákov, aby s nimi spravili podcast o nástrahách internetu a mentálnom zdraví. Obe témy sú pre Harryho a Meghan zlatou baňou; dvojica už podpísala viacero multimiliónových zmlúv o tvorbe dokumentov pre firmy ako Apple, Netflix či Spotify. Nečudo, keď Harry prisľúbil, že za peniaze bude rozprávať o ťažkostiach, aké zažíval po smrti svojej matky, princeznej Diany († 36).

Princ Harry (35) a Meghan Markle (39) prekvapili deti v predškolskom zariadení v LA, keď si toto miesto vybrali ako ideálne prostredie na uctenie si pamiatky zosnulej princeznej Diany, ktorá tragicky zahynula pred 23 rokmi. Zdroj: instagram

Meghan sa v rozhovore nazvanom „Teenager Therapy“ vyjadrila, že v čase pandémie zohráva internet v našich životoch ešte dôležitejšiu rolu než zvyčajne.

To však so sebou podľa bývalej herečky nesie aj mnohé nástrahy vrátane toho, že sme zraniteľnejší. „Viem o tom svoje, v roku 2019 si z nikoho na svete neuťahovali viac než zo mňa,“ vyjadrila sa pre partiu tínedžerov Meghan. „A to som osem mesiacov ani nebola poriadne na verejnosti. Jednoducho si vymýšľali. Takmer sa to nedalo vydržať. Je jedno, či máte 15 alebo 25 rokov – keď o vás hovoria nepravdy, veľmi to ubližuje vášmu mentálnemu zdraviu.“

10. október, kedy interview vzniklo, je známy aj ako Svetový deň mentálneho zdravia.

Dom postavený tak, aby ste nechceli odísť

