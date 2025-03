FOTO Meg Ryan po 30 rokoch na Oscaroch: Rozdiel si všimnete hneď! Plastiky jej zmenili krásu

Herečka Meg Ryan bola vďaka romantickým filmom synonymom šarmu a nevinnosti. To sa zmenilo, keď sa prevalil jej milenecký pomer. Jej kariéra začala chradnúť. To isté sa stalo aj s jej tvárou. Nie však preto, že zostarla, ale pre plastiky, ktoré rozhodne nestáli za to. Teraz sa herečka po 30 rokoch vrátila na červený koberec pri príležitosti udeľovania Oscarov.