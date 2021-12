To je ale podoba! Keď sa matka hudobnej divy Lady Gaga (35) objavila na recepcii charitatívnej nadácie Born this way, ktorú založila s dcérou, všetkým takmer vytrela zrak. Okrem toho, že vyzerala mladšie, než je v skutočnosti, pôsobila aj omnoho elegantnejšie, ako jej slávna dcéra.

Podnikateľka a filantropka Cynthia Germanotta (67) je síce dáma v rokoch, no chuť pracovať má rovnako, ako jej dcéra Lady Gaga. V roku 2012 založili spoločnými silami charitatívnu nadáciu Born this way, ktorá ich spojila ešte viac. Gaga sa netají tým, že so svojou matkou má vynikajúci vzťah a je pre ňu veľká inšpirácia. Rovnako to platí aj v opačnom prípade. „Moja dcéra má odvahu, trúfne si na niečo, čo by som si ja už netrúfla. Ale je mojou veľkou inšpiráciou,“ priznala Cynthia, ktorá oslávila v auguste 67. narodeniny.

Mierne odlišnou cestou kráča matka zakladateľa Tesly, vizionára a filantropa Elona Muska (50). Pri pohľade na elegantnú Maye Musk je len ťažko uveriť, že má 73 rokov. Ako už môžete tušiť, nie je to len taká obyčajná žienka v domácnosti. Maye pracuje ako modelka, už 50 rokov zdobí titulné strany časopisov a o odchode do dôchodku nechce ani počuť.

„Moji klienti si už viac nenajímajú tú peknú Mayu, ale matku toho slávneho Elona Muska,“ prezradila počas prvej vlny pandémie v rozhovore pre Vanity Fair. „Teraz počas koronavírusu dostávam jednu ponuku za druhou," pochválila sa.

Pred 70-tkou nezaháľa ani matka vojvodkyne Kate (39), Carole Middleton (66). Babička princa Georgea, princeznej Charlotte a najmenšieho Louisa pracovala dlhé roky ako letuška, veľa cestovala, až si v roku 1987 založila vo Veľkej Británii firmu Party Pieces, ktorá organizuje večierky. Carole síce nie je ten typ, ktorý by vymetal jednu recepciu za druhou, no aj napriek tomu treba uznať, že je jasné, po kom Kate zdedila ten hollywoodsky úsmev a dokonalú postavu.

