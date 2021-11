Kráľovské formality išli tentoraz bokom! Vojvodkyňa mala tú česť, aby v londýnskom múzeu otvorila dve výstavy: The Second World War Galleries a The Holocaust Galleries. Do múzea prišla v skvelej nálade a úsmevy rozdávala na všetky strany. Po slávnostnom otvorení sa Kate stretla aj so seniormi, ktorí ako jedni z mála prežili hrôzy druhej svetovej vojny - Stevenom Frankom (84) a Yvonne Bernstein (82).

Keď ich uvidela, nezmohla sa nič iné, len sa ich s úsmevom na tvári opýtala: "Dobrý deň, môžem vás objať?" Dôchodcovia Frank a Yvonne s radosťou prikývli a Kate ich okamžite vystískala. Nebolo to však ich prvé stretnutie. Kate je vynikajúca fotografka a pri 75. výročí oslobodenia Osvienčimu oboch vyfotila spoločne s ich vnúčatami.

Today’s visit to the ‘Generations: Portraits of the Holocaust’ exhibition at the @I_W_M brought back many memories of incredible people that The Duchess has met in recent years.



The new exhibition features over 50 photographic portraits of Holocaust survivors & their families pic.twitter.com/R3oqpGq2g1