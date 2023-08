Kontroverzný manželský pár si august užíva potulkami v Taliansku. Ich romantický výlet by sa však mohol čoskoro skončiť – a nie práve z ich vlastnej vôle. Kanyeho manželke Biance sa totiž počas prechádzok Talianskom podarilo svojím outfitom pobúriť miestnych obyvateľov. Sexi architektka si do ulíc vybehla v priehľadnom komplete bez podprsenky, cez ktorý bolo vidieť úplne všetko. Talianov jej odvážny outfit pobúril natoľko, že na dvojicu privolali políciu.

Sexi Bianca, ktorá si z nahoty hlavu nerobí a bežne sa objavuje v outfitoch, ktoré toho veľa nezahaľujú, vytočila Talianov do takej miery, že žiadajú jej zatknutie alebo vykázanie z krajiny. Podľa informácií britského portálu Daily Mail bola dokonca manželka slávneho rapera vyzvaná, aby si svoje intímne partie zakryla. Bianca tak zvyšok výletu strávila tým, že si prsia zakrývala čiernym vakom pritlačeným k hrudi.

Dvojica si od Talianov vyslúžila vlnu kritiky aj na sociálnych sieťach. „Dúfam, že Taliansko ich oboch vyhodí z krajiny. Nepotrebujeme, aby ho tento pár znečisťoval,“ napísal jeden z nahnevaných občanov a ďalší mu dali za pravdu. "Toto by deti na ulici vidieť nemali," reagoval ďalší.

Nie je to prvýkrát, čo Bianca pohoršila verejnosť voľbou oblečenia. V USA sa jej odvážne outfity a vytŕčajúce bradavky objavujú na titulkách bulváru pomerne pravidelne. Vzhľadom na to, že čistá hodnota majetku Kanyeho Westa sa odhaduje na pol miliardy dolárov, mohol by raper trochu zainvestovať do šatníka svojej ženy, aby chuderka nemusela po uliciach pobehovať polonahá. Minimálne teda aspoň tú podprsenku by jej kúpiť mohol.