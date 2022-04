Lila, ktorá tento rok oslávi svoje 20. narodeniny, má rozbehnutú kariéru tak, ako sa na dcéru topmodelky patrí. Už ako 16-ročná sa objavila v kampani pre Marca Jacobsa a v tom istom čase podpísala aj zmluvu s modelingovou agentúrou Katemossagency, ktorú zastreľuje jej slávna mama. Odvtedy sa objavila na týždni módy v Miláne, Londýne ale aj Paríži a pózovala na titulných stranách módnych magazínov. Najnovšie 19-ročnú Lilu oslovil britský časopis Vogue, ktorý ju okrem fotenia aj vyspovedal.

"Moja mama ma vždy od kariéry modelky odrádzala," hovorí Lila, ktorá zrejme v 16-rokoch o škandáloch slávnej matky z minulosti nemala ani poňatia. "Vždy mi hovorila, že ak to chcem urobiť, môžem, ale že mi to neodporúča," hovorí. Keď bola Lila ešte malá, v škole sa spolužiaci neustále vypytovali na jej matku. "Bola som prekvapená, že ju poznajú. Neustále som sa ich pýtala: Odkiaľ viete, kto to je? Veď je stará a nudná!" povedala pre Vogue. "Po dome chodí v teplákoch. Nepáčilo sa mi, ako sa oblieka, až neskôr som si uvedomila, že jej štýl je skutočne skvelý," hovorí pre Vogue.