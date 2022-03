Kto by si nepamätal príbeh krásnej chudobnej a slepej dievčiny Esmeraldy, do ktorej sa zamiloval fešný boháč José Armando? Koncom 90. rokov valcovala slovenské domácnosti mexická telenovela Esmeralda v hlavnej úlohe s pôvabnou herečkou Leticiou Calderón (53). Osud sa však s hlavnou predstaviteľkou nemaznal, čo sa po rokoch odzrkadlilo aj na jej vzhľade.

Krásna Esmeralda s nežnou a láskavou dušou a krásnymi dlhými vlasmi bola koncom 90. rokov vzorom mnohých slovenských žien, ktoré sa každý podvečer náhlili k televíznym obrazovkám, aby sledovali napínavý príbeh lásky medzi slepým a chudobným dievčaťom Esmeraldou, ktorú stvárnila herečka Leticia Calderón (53), a jej osudovým mužom, charizmatickým Josém Armandom, ktorého stvárnil herec Fernando Colunga, ktorý 3. marca oslávil už svoje 56. narodeniny. Od poslednej epizódy uplynulo 25 rokov, čo sa mimo iného podpísalo aj na vzhľade hlavnej predstaviteľky.

Telenovela Esmeralda sa nakrúcala v roku 1997. Zdroj: Youtube

V čase nakrúcania mala herečka 28 rokov, no dnes by v nej krásnu Esmeraldu spoznal len málokto. Fotografie, ktoré zverejňuje na sociálnej sieti Instagram, totiž vôbec nepripomínajú život televíznej hviezdy. Samotná herečka pôsobí na záberoch veľmi strhane a unavene. Ostrihala si svoje dlhé husté vlasy a s nejakým mejkapom sa mimo kamier tiež neobťažuje. Dôvod jej strhaného vzhľadu je však omnoho smutnejší, ako by ste si mohli myslieť.

Leticia Calderón a Fernando Colunga ako pár snov v telenovele Esmeralda. Zdroj: Reprofoto/Esmeralda

Svoj život postupne zasvätila niečomu celkom inému ako hraniu - svojim deťom. S advokátom Juanom Colladom, ktorého manželkou bola sedem rokov, má dvoch synov. Ten starší, Luciano (18), trpí Downovým syndrómom, vďaka čomu potrebuje špeciálnu starostlivosť. A tak sa jej energia sústredila predovšetkým na jeho výchovu a starostlivosť o rodinu. V roku 2009 dokonca vydala knihu s názvom Luciano, anjel môjho života, v ktorej opísala prvých päť rokov života svojho syna. Čo poviete, spoznali by ste ju?

