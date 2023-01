Vdova po legendárnom Elvisovi nechodieva veľmi často na verejnosť, tobôž na červený koberec. Najnovšie sa Priscilla Presley objavila na Zlatých glóbusoch v spoločnosti dcéry Lise Marie (54). Obe spomínané totiž na galavečer prišli podporiť film Elvis, ktorý nakoniec získal prestížne ocenenie a herec v hlavnej úlohe Austin Butler (31) si odniesol zlatú sošku.

Lisa Marie Presley pred časom. Momentálne vyzerá podstatne inak. Zdroj: gettyimages

Dcéra Elvisa Presleyho a Priscilly Presleyovej mala na slávnostnom odovzdávaní cien v hoteli Beverly Hilton oblečené dlhé čierne šaty na jedno rameno so zlatým hadím prvkom. Lisa Marie mala tmavohnedé vlasy spustené na ramená a doplnené trblietavými visiacimi náušnicami. Jej celkový styling nemal chybu, no pri pohľade na jej tvár bolo jasne vidieť zmenu. Obe dámy pochádzajúce zo slávnej rodiny totiž patrili k najkrajším ženám, no momentálne sa zdá, že ich krása je vďaka plastikám celkom zmenená.

K Lise Marie sa na koberci pridal Jerry Schilling (80), dlhoročný priateľ jej zosnulého otca a člen takzvanej Memphiskej mafie, ktorý sa staral o Elvisa.

Veľkou senzáciou bola výhra hlavného predstaviteľa Elvisa Presleyho vo filme. Mladučký talent Austin počas svojej ďakovnej reči poďakoval rodine Presleyovcov za to, že mu otvorili svoje srdcia, spomienky a domov.

