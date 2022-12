Herečka Julia Fox (32) je síce majiteľkou sexi tela a určite aj tučného bankového konta, no na ulici by ste ju bežne nespoznali. Milovníčka extravagantného štýlu zjavne nevie, čo so sebou a po meste sa prechádzala bez obočia a v divnom outfite.

Bledá tvár, žiadne obočie, igelitka a divno vyzerajúca kožušina namiesto topánok. Takto by sa dal zhodnotiť posledný módny výstrelok známej herečky Julie Fox, ktorá je známa svojím svojským štýlom. Okrem toho, že miluje extravaganciu sa tentoraz vydala na prechádzku po chladnom New Yorku bez obočia.

Svojím šatníkom a vrodenou charizmou sa dostala do popredia mnohých svetových návrhárov. Nebolo by módneho časopisu za veľkou mlákou, ktorý by nepísal o jej inovatívnom štýle. Julia nemá problém vyjsť na ulicu či do obchodu len v spodnej bielizni a lodičkách, či si dať nafarbiť polovicu hlavy na bielo. Svojou kreativitou šokuje všade, kam príde.

Julia sa okrem svojského štýlu rada odhaľuje a nerobí jej problém zavesiť na sociálne siete fotografiu jej tela či intímnejších partií. Šokujúci však nie je len jej šatník, ale aj prejav. O svojom bývalom priateľovi Kanye Westovi sa dokonca vyjadrila ako o dobrom milencovi, ktorý má celkom slušnú nálož v nohaviciach.

Julia Fox tvorila pár začiatkom roka aj s hudobníkom Kanye Westom. Zdroj: gettyimages

S hudobníkom tvorila pár necelé dva mesiace ešte začiatkom roka. Ich módny vkus však majú spoločný, a keď nie ničím iným, tak aspoň týmto si boli blízki.