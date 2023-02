Aj keď sa americký raper Emminem preslávil vďaka drsným textom aj vystupovaniu, predsa len má jednu slabinu. Tou je jeho krásna dcéra Hailie Jade Mathers (27), ktorú verejnosť dobre pozná. Mladú modelku totiž na sociálnej sieti Instagram sledujú vyše tri milióny fanúšikov. Niet sa teda čo čudovať, že je Emminem na svoju dcéru patrične hrdý. O to viac ho potešila obrovská novina.

Sociálne siete zásobuje efektnými fotkami v štýlových outfitoch. S módou si zjavne tyká a oplýva naozaj krásnou tváričkou. Slávny otec ju často spomínal vo svojich skladbách, no nikdy sa nestala typickým celebritným dieťaťom, ktorému všetko padlo do lona zadarmo a len si užíva peniaze svojich rodičov. Hailie skončila strednú školu ako jedna z najlepších študentov a rozhodla sa v štúdiu pokračovať ďalej na vysokej škole. Žije v americkom Michigane a má dlhodobého partnera Evana McClintocka, s ktorým sa zoznámila na univerzite.

A keďže ani rokmi ich láska neoslabla, mladý muž sa uplynulý víkend odhodlal k veľkému kroku. Pred dcérou slávneho hudobníka pokľakol a s diamantovým prsteňom v ruke ju požiadal o ruku. Hailie Jade Mathers sa o veľkú novinu podelila aj s fanúšikmi. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila sériu fotografií, ktoré zachytávajú moment, keď ju jej priateľ Evan McClintock požiadal o ruku. Pod príspevkom sa okamžite začali množiť srdečné gratulácie. No niektorí si do mladej ženy aj trochu podpichli.

„Dúfam, že požiadal o zvolenie aj jej slávneho otca. Celkom by ma zaujímalo, čo na to hovorí,” znela jedna reakcií pod príspevkom. No ktovie. Vzhľadom na dobrý vzťah Hailie s jej otcom bude mať hudobník zo zásnub dcéry zrejme radosť.

Dcéra seriálového Mitcha sa vydala

V hollywoodskych kruhoch však Emminem nie je jediný hrdý otecko. Radosť uplynulý víkend zavládla aj u hviezdy Pobrežnej hliadky Davida Hasselhoffa. Jeho 32-ročná dcéra Taylor Ann Hasselhoff sa počas víkendu vydala za svojho snúbenca, o rok staršieho Madisona Fioreho. Podľa magazínu People sa na svadbe zúčastnilo až dvesto hostí a oslavy trvali dlhé tri dni.

"Začala som plakať, keď som uvidela môjho otca, pretože bol takým veľkým svetlom v mojom živote. Je tiež mojou oporou a viem, ako mu záleží na mojom šťastí,“ uviedla krásna nevesta pre magazín People. Nevesta a jej manžel strávia medové týždne v Kostarike a ako prezradili, túžia po potomkoch, snom oboch je veľká rodina.

Ich zoznámenie pritom nebolo ako z romantického filmu. Pripomína skôr skúsenosti obyčajných ľudí. Dvojica sa do seba totiž zamilovala vďaka zoznamovacej apke. Taylor Hasselhoff a Madison Fiore sa zasnúbili v decembri 2021.