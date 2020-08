Len pred pár dňami obletela svet správa, že speváčka Miley Cyrus je znova bez partnera a už prichádza ďalší škandál. Kontroverzná speváčka totiž vydáva nový album, ku ktorému už vyšla pilotná skladba aj videoklip. Fanúšikou prekvapil nie len jej nový vzhľad a ostrihané vlasy, ale hlavne množstvo erotiky v novom videu.

Miley Cyrus Zdroj: Instagram, Facebook

Hoci zatiaľ speváčka Miley nepovedala, kedy jej nový album s názvom She Is Miley vyjde, vypustila do sveta nový klip k singlu Midnight Sky. Práve v ňom sa váľa nahá vo farebných cukríkoch a svetu tým dáva najavo, že stará kontroverzná Miley je znova vo svojom. Správanie poslušného dievčatka jej teda dlho nevydržalo.