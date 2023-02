Herec Hulk Hogan patrí medzi najslávnejších wrestlerov. Väčšine Slovákov sa však do povedomia dostal hlavne ako akčný hrdina a herec. Kto by si napríklad nepamätal horu svalov navlečenú v ružovej sukničke vo filme Pestúnka z roku 1993. Zahviezdil však aj v iných filmoch vrátane Kladiva či Vesmírneho komanda. Kariéra zápasníka ho však postupne pripravila o to najvzácnejšie - o zdravie.

Hulk Hogan Zdroj: © ISIFA

Za posledných 10 rokov podstúpil celkovo 25 operácií - a po poslednej mu mal byť odstránený nerv v chrbte, čo spôsobilo, že čiastočne ochrnul! „Na chôdzu musí používať palicu. Myslel som, že ju používa, pretože ho bolí chrbát. Ale kdeže, on nemá žiadne bolesti, on necíti vôbec nič, necíti nohy,“ uviedol moderátor a bývalý wrestler Kurt Angle. Zástupcovia Hoganovej spoločnosti však tvrdili, že Hulkovi sa darí dobre – a predovšetkým, ochrnutý vraj vôbec nie je.

V roku 1993 vo filme Pestúnka. Zdroj: Profimedia

Hulka však len tak niečo nepoloží. Pred pár rokmi padol na úplné dno. V najhorších chvíľach sa dva dni nalieval rumom, hltal tabletky a sedel s revolverom v ruke pripravený stlačiť spúšť. Zdrvujúcim bol pre herca hlavne rozvod s manželkou Lindou v roku 2009. Hercovo manželstvo zničila sexuálna nahrávka z jeho spálne. Za tú síce vysúdil 140 miliónov, nahrávka ho však stála meno aj manželstvo. Linda ho navyše počas rozvodu obrala o 70 % majetku.