Podnikateľka Kim Kardashian ukázala na sociálnej sieti TikTok video, na ktorom sa zámerne prefarbila mejkapom od Kylie Cosmetics. Čo na to povie jej sestra, modelka a podnikateľka Kylie Jenner, ktorá založila rad kozmetiky? Zjavne sa jej to páčiť nebude. Namiesto toho, aby ju staršia sestra podporila, uťahovala si zo svojho vzhľadu po použití mejkapu.

Kylie Jenner a jej kozmetická značka Kylie Cosmetics, ktorá je veľmi populárna. Zdroj: instagram

Mladšia sestra klanu Kardashian Kylie Jenner (25) patrí okrem toho, že je známou reality hviezdou, aj k úspešným podnikateľkám. Jej kozmetické značky Kylie Cosmetics a Kylie Skin patria k veľmi populárnym nielen v zahraničí, ale aj na slovenskom trhu. Kozmetika, ktorú sama propaguje, predstavuje širokú škálu líčidiel.

Kim Kardashian zase propaguje svoju značku spodnej bielizne s názvom Skims, ktorá je cenovo dostupná aj pre bežných smrteľníkov. Akoby však zareagovala, keby jej to mladšia sestra vrátila a urobila jej zábavné promo? Evidentne by sa jej to tiež nepáčilo, no aj zlá reklama je reklama, a keďže obe sestry patria k úspešným podnikateľkám, vedia o tom svoje.