Sú roztomilosť sama o sebe! Kate s Williamom zobrali svoje „princiatka“ do londýnskeho Palladia, v ktorom sa konalo detské predstavenie Pantoland. Celebrity si na červený koberec zvyknú obliecť to najdrahšie zo svojho šatníka, no princ William a vojvodkyňa Kate sú presným opakom. Krásna Kate mala oblečené jednoduché šaty v hodnote 1 500 eur a najmladší princ Luis mal zas svetrík, ktorý kedysi nosil jeho starší brat, princ George. Prostredná Charlotte mala na sebe šaty v hodnote 80 eur, ktoré dokonale ladili s tým, čo si obliekla Kate. Najstarší princ George mal na sebe pruhovaný sveter značky Ralph Lauren v hodnote 115 eur.

VIDEO Kráľovské detičky prvýkrát na červnom koberci!

A ako to už býva zvykom, po veľkom debute na červenom koberci je nad slnko jasné, že oblečenie, ktoré mali deti z kráľovskej rodiny na sebe, sa z obchodov vypredá do niekoľkých dní. Briti totiž radi kopírujú nielen módu Kate, ale aj jej detí, najmä princeznej Charlotte.

Po veľkej premiére na červenom koberci usadili všetkých do veľkej lodžie, odkiaľ sledovali predstavenie. Najmladší Louis sedel na kolenách Kate, princ George bol na stoličke vedľa Williama a živá Charlotte behala hore-dolu po celej lodžii. Neposedná bola aj počas predstavenia, zatiaľ čo jej bratia, dokonca aj malý Louis, sedeli a so zatajeným dychom sledovali predstavenie. Fanúšikovia kráľovskej rodiny po tomto veľkom triumfe na červenom koberci dúfajú, že Kate s Williamom budú svoje deti brávať na veľké podujatia častejšie. Veď na malé „princiatka“ na koberci je radosť sa pozerať!

NOVÁ VIANOČNÁ POHĽADNICA KATE A WILLIAMA

Vianočná pohľadnica na rok 2020. Zdroj: Instagram