Kate Beckinsale oslávila 50: Bujará párty sa zvrtla v erotickú šou! Aha, čo ukázala pred mamou ×

Kto by to bol povedal, že krásna herečka Kate Beckinsale oslávila okrúhlu päťdesiatku. Pri pohľade na jej božské krivky a dokonalú tvár by jej vek určite hádal málokto. Hviezda filmov Van Helsink či Pearl Harbor však šokovala a vystrojila si naozaj bujarú oslavu, kde nechýbali ani extravagantné kostýmy či okázalé pózy.