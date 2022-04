Hviezda sociálnych sietí a reality šou Kourtney Kardashian sa na Instagrame pochválila „epickými“ fotografiami zo svadobného obradu (ak sa to tak vôbec dá nazývať) v Las Vegas, ktoré pripomínajú skôr zábery z hollywoodskej komédie. Po niekoľkých „panákoch“ tequily povedala v pondelok o druhej v noci svoje áno potetovanému milencovi Travisovi Barkerovi v tuctovej kaplnke One Love Wedding Chapel. Na zverejnených záberoch sa dokonca nevesta oblečená v čiernej koženej bunde váľala počas obradu na podlahe.

Zdroj: instagram @travisbarker / @kourtneykardash

Dvojica zároveň uviedla, že to nebol zákonný obrad, ale pomôže im to pri ich skutočnej svadbe. Hoci nevieme ako – no možno sa naučili, ako svadbu NErobiť. „Kedysi dávno, v krajine ďaleko, ďaleko (Las Vegas), o druhej ráno, po epickej noci a troche tequily, sa kráľovná a jej pekný kráľ odvážili vstúpiť do jedinej otvorenej kaplnky s Elvisom a vzali sa (bez licencie). Opakovanie je matka múdrosti,” napísala Kourtney dávajúc najavo, že si to ešte zopakujú, tentoraz naostro.

