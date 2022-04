Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea si údajne obzerajú súkromné ​​domy v okolí Windsorskéo zámku po tom, čo vylúčili kráľovské sídla vrátane Kráľovskej lóže princa Andrewa a Fort Belvedere, bývalého domova kráľa Edwarda VIII. Kate a William by sa mali presťahovať už toto leto, aby boli nablízku kráľovnej Alžbete.

Podľa informácií britského denníka Daily Mail sa vojvodkyňa Kate (40) a princ William (39) tento rok v lete presťahujú do Windsoru, aby boli bližšie ku kráľovnej a dokonca sa obzerajú po školách v tejto oblasti. Zdroje denníka tvrdili, že pár zvažuje aj chatu Frogmore, ktorá sa nachádza v areáli hradu Windsor, a chatu Adelaide, ktorá sa nachádza v srdci domáceho parku vo Windsore.

William a Kate chcú deťom dopriať "obyčajné" detstvo. Venujú sa im každú voľnú chvíľku. Zdroj: Profimedia

Ešte začiatkom tohto mesiaca oznámili, že kráľovná sa rozhodla urobiť z hradu Windsor svoj trvalý domov a hlavné sídlo. William a Kate by tak chceli byť starej mame nablízku aj z dôvodu návštev jej syna obvineného zo sexuálnych škandálov princa Andrewa. Zdroj pre denník The Sun uviedol, že "potreba, aby sa vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea presťahovali do Windsoru, je čoraz viac naliehavá, pretože Andrew trávi veľa času s kráľovnou“.

Zatiaľ najpravdepodobnejším novým domovom Kate a Williama má byť chata Frogmore, kam pravidelne cez víkendy brávajú aj svoje tri deti Georgea (8), Charlotte (6) a Louisa (3). Ak sa teda ich plány naplnia, ich deti budú vyrastať nielen v luxuse, ale aj obklopené prírodou.

