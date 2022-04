Ako seriálová Carrie bola Sarah vždy dokonale upravená a oblečená v najlepších módnych kúskoch. V súkromí však herečka taká vôbec nie je a na dokonalosť si vôbec nepotrpí, čoho dôkazom sú aj jej najnovšie fotografie. Napriek tomu, že Hollywoodu vládne kult nekonečnej mladosti spojený s botoxom a plastickými operáciami, Sarrah Jessica Parker sa rozhodla starnúť prirodzene. Svetu tak veselo ukazuje šediny, vrásky aj nie príliš pôvabné starecké ruky.

Zdroj: Getty Images

Stalo sa tak aj nedávno, keď Sarah Jessica Parker zavítala s manželom Matthewom Broderickom na broadwayskú hru Neila Simona Plaza Suite v New Yorku. V predstavení obaja herci účinkujú v hlavných úlohách.

Seriálová Carrie predviedla štíhlu postavu v elegantnej ružovej róbe. Avšak viac ako jej šaty udreli všetkým do očí šedivé vlasy zopnuté do drdola, hlboké vrásky na tvári a nepekné ruky. Ju to však nerozhodilo. Slávna herečka ukázala, že starne ako každá bežná žena, bez prehnaných zákrokov a botoxu. Akurát svojho pána božského by už zrejme s týmto výzorom nezbalila.



Anketa Pristane to seriálovej Carrie aj napriek šedinám a vráskam? Áno 60% Nie 40% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: